Раскрыто содержание последнего разговора командира разбившегося SSJ 100

Пилот разбившегося в Подмосковье SSJ 100 говорил с женой за полчаса до крушения

Командир экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) Евгений Булавко звонил жене за полчаса до крушения. Содержание последнего разговора раскрыл Telegram-канал «МК: срочные новости».

Супруга пилота SSJ 100 говорила с ним 12 июня в 14:29. Булавко рассказал ей, что находится в самолете и готовится к вылету.

Отмечается, что плохих предчувствий и жалоб на лайнер у него не было. В 15.01 поступил сигнал о падении борта.

Самолет авиакомпании «Газпром Авиа» потерпел крушение в районе Коломны. На борту было три пилота — Евгений Булавко, Максим Лукманов и Владислав Харламов. Они не выжили.

Причиной аварии мог стать отказ двигателя. При этом воздушное судно только отремонтировали — оно следовало с завода в аэропорт.