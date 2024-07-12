Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:25, 12 июля 2024Путешествия

Раскрыто содержание последнего разговора командира разбившегося SSJ 100

Пилот разбившегося в Подмосковье SSJ 100 говорил с женой за полчаса до крушения

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Командир экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) Евгений Булавко звонил жене за полчаса до крушения. Содержание последнего разговора раскрыл Telegram-канал «МК: срочные новости».

Супруга пилота SSJ 100 говорила с ним 12 июня в 14:29. Булавко рассказал ей, что находится в самолете и готовится к вылету.

Отмечается, что плохих предчувствий и жалоб на лайнер у него не было. В 15.01 поступил сигнал о падении борта.

Самолет авиакомпании «Газпром Авиа» потерпел крушение в районе Коломны. На борту было три пилота — Евгений Булавко, Максим Лукманов и Владислав Харламов. Они не выжили.

Причиной аварии мог стать отказ двигателя. При этом воздушное судно только отремонтировали — оно следовало с завода в аэропорт.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Разбившийся в Подмосковье SSJ-100 произвели в 2014 году

      Россиянкам раскрыли способ выбрать подходящее свадебное платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше