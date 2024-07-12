Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

В Подмосковье упал самолет Sukhoi Superjet-100, пилоты погибли

В Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100. Как сообщили «Ленте.ру» в правоохранительных органах, воздушное судно потерпело крушение в районе Коломны, возвращаясь с планового ремонта.

К месту происшествия отправились оперативные службы, также на поиски вылетели два вертолета. Известно, что пассажиров на борту в момент полета не было.

Жертвами крушения самолета стали три человека

На воздушном судне находились три члена экипажа. Они выполняли полет после ремонта, передвигаясь по кругу более часа, чтобы выработать топливо. При заходе на третий круг самолет упал. Перед этим члены экипажа успели подать сигнал бедствия. Спасти их не удалось.

По словам очевидцев, пилот увел самолет в лесной массив, откуда после раздался взрыв и появился густой дым. В МЧС сообщили, что жертв среди населения при крушении самолета не зафиксировано.

Глава Коломны Александр Гречищев в своем Telegram-канале сообщил, что точное место падения самолета определено. Борт нашли в лесном массиве около деревни Большое Карасево. «Угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет», — добавил он.

Известно, что борт поднялся в воздух с аэродрома Жуковский. По данным Telegram-канала Mash, самолет был оснащен французскими двигателями SaM146. С 2022 года поставка запчастей к ним в Россию была приостановлена.

Фото: Вячеслав Реутов / Коммерсантъ

Кроме того, в это же время недалеко от места крушения испытания проходил новый Sukhoi Superjet New, для которого сделали отечественные двигатели ПД-8.

Sukhoi Superjet-100 был произведен в 2014 году и находился в эксплуатации у компании «Газпромавиа».

Стали известны подробности о членах экипажа SSJ 100

Самолетом управлял 53-летний пилот Евгений Булавко. Он окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, с 1995 по 2011 работал в «Газпромавиа», после чего стал сотрудничать с NordStar. С 2018 года вновь перешел в «Газпромавиа». Известно, что у погибшего была жена, он жил с семьей в подмосковных Мытищах.

Как пишет Telegram-канал «МК: срочные новости», вторым пилотом самолета был 44-летний Максим Лукманов. Также на борту находился пилот Владислав Харламов.

По факту крушения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

В Следственном комитете (СК) России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета. В оперативных службах уточнили, что причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателя.

По предварительным данным, расследованием произошедшего займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.