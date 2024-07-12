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16:28, 12 июля 2024Путешествия

Росавиация подтвердила крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Росавиация: Sukhoi Superjet 100 потерпел катастрофу в Подмосковье

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Росавиация подтвердила крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье днем 12 июля. Об этом говорится в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Уточняется, что самолет потерпел катастрофу около 15:00 по московскому времени. «Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации», — указано в сообщении.

Sukhoi Superjet 100 упал под Коломной, данные «Ленте.ру» подтвердил источник в правоохранительных органах. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге воздушное судно рухнуло при заходе на третий круг.

Жертвами крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье стали три человека.

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      Марк Успенский
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