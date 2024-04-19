Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 19 апреля 2024Россия

Командир спас летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22. Он принудительно катапультировал их, а сам остался в самолете

Командир принудительно катапультировал штурманов и помощника с падающего Ту-22М3

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Командир разбившегося на Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3 спас двух других выживших летчиков. Как стало известно, он принудительно катапультировал их из падающего самолета.

Сам же командир до последнего оставался на борту и уводил военный самолет от жилых домов.

Командир катапультировался из самолета последним

Хронологию событий в падающем самолете раскрыл Telegram-канал Mash. Сообщается, что в тот момент, когда отказала система, командир экипажа катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора.

Кадр: Telegram-канал Mash

Telegram-канал «Воевода вещает» подтвердил информацию и сообщил, что командир катапультировался последним, после того как смог отвести самолет от домов. Он жив и находится в госпитале.

Предварительной причиной крушения называется потеря тяги одного из двигателей после взрыва гидросистемы и пожара.

Выжившие летчики находятся в госпитале

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что угрозы для жизни двоих летчиков нет, с ними работают краевые медики. В ближайшее время их перевезут в военный госпиталь за пределами региона. Еще одного члена экипажа спасти не удалось.

Всего на борту дальнего бомбардировщика находились четыре члена экипажа.

Самолет летел с боевой задачи

Крушение самолета в Красногвардейском округе на Ставрополье произошло утром в пятницу, 19 апреля. По данным Минобороны РФ, воздушное судно потерпело крушение после выполнения боевой задачи, когда возвращалось на аэродром базирования. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Минобороны уточнили, что на борту бомбардировщика не было боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Владимир Владимиров опубликовал кадры с места падения самолета. На фото видны лежащие в поле дымящиеся обломки. На детали воздушного судна видна пятиконечная красная звезда.

Ту-22М — семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2,2 тысячи километров от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Командир спас летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22. Он принудительно катапультировал их, а сам остался в самолете

      Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым

      Страны G7 выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

      Допрос расправившегося с москвичом из-за парковки мигранта попал на видео

      Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

      Шольц сравнил Украину с поливом растений

      Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение

      Квартира россиян сгорела из-за холодильника

      Нетаньяху напомнил Бербок о нацизме во время ссоры из-за Газы

      На Сахалине заметили самостоятельно проверяющего здоровье бездомного кота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше