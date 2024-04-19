Командир спас летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22. Он принудительно катапультировал их, а сам остался в самолете

Командир принудительно катапультировал штурманов и помощника с падающего Ту-22М3

Командир разбившегося на Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3 спас двух других выживших летчиков. Как стало известно, он принудительно катапультировал их из падающего самолета.

Сам же командир до последнего оставался на борту и уводил военный самолет от жилых домов.

Командир катапультировался из самолета последним

Хронологию событий в падающем самолете раскрыл Telegram-канал Mash. Сообщается, что в тот момент, когда отказала система, командир экипажа катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора.

Telegram-канал «Воевода вещает» подтвердил информацию и сообщил, что командир катапультировался последним, после того как смог отвести самолет от домов. Он жив и находится в госпитале.

Предварительной причиной крушения называется потеря тяги одного из двигателей после взрыва гидросистемы и пожара.

Выжившие летчики находятся в госпитале

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что угрозы для жизни двоих летчиков нет, с ними работают краевые медики. В ближайшее время их перевезут в военный госпиталь за пределами региона. Еще одного члена экипажа спасти не удалось.

Всего на борту дальнего бомбардировщика находились четыре члена экипажа.

Самолет летел с боевой задачи

Крушение самолета в Красногвардейском округе на Ставрополье произошло утром в пятницу, 19 апреля. По данным Минобороны РФ, воздушное судно потерпело крушение после выполнения боевой задачи, когда возвращалось на аэродром базирования. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Минобороны уточнили, что на борту бомбардировщика не было боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Владимир Владимиров опубликовал кадры с места падения самолета. На фото видны лежащие в поле дымящиеся обломки. На детали воздушного судна видна пятиконечная красная звезда.

Ту-22М — семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2,2 тысячи километров от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.