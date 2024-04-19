Российский военный самолет упал на Ставрополье, один член экипажа пропал. Что стало причиной крушения?

Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае, пилоты выжили

В Красногвардейском округе Ставропольского края потерпел крушение российский военный самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Подробности случившегося раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, воздушное судно потерпело крушение после выполнения боевой задачи, когда возвращалось на аэродром базирования. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.

Летчики катапультировались. Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания. В настоящее время идет поиск одного летчика Минобороны России

В Минобороны уточнили, что на борту бомбардировщика не было боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Губернатор региона Владимир Владимиров опубликовал кадры с места падения самолета. На фото видно лежащие в поле дымящиеся обломки. На детали воздушного судна видна пятиконечная красная звезда. Глава Ставрополья добавил, что спасшихся летчиков везут в больницу, на место происшествия выехали все службы.

Опубликованы кадры предположительного момента падения бомбардировщика

Видео появилось в Telegram-канале издания Baza. На кадрах видно, что падающий самолет горит в воздухе. Также слышны звуки работы двигателя. Голос за кадром опасается, что военный самолет может упасть на дом.

Ту-22М — семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2,2 тысячи километров от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.

В конце марта в Крыму упал военный самолет

Вечером 28 марта жители полуострова сообщили в соцсетях, что увидели в небе падающий самолет. Вскоре информацию о крушении истребителя подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», — сообщил он.

Тогда в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как горящее авиасредство падает вниз, а рядом с ним летят обломки. В результате самолет упал в воду и взорвался.