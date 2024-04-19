Губернатор привел подробности о найденных живыми летчиках упавшего Ту-22М3

Ставропольский губернатор Владимиров: угрозы для жизни двух летчиков Ту-22М3 нет

Угрозы для жизни двух летчиков, которых нашли живыми после крушения военного самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае, нет. Подробности о членах экипажа привел губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram.

«Врачи делают все необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами нашего региона», — уточнил губернатор.

Всего, по предварительным данным, на борту дальнего бомбардировщика находились четыре члена экипажа. Двух из них нашли на месте крушения живыми, третьего спасти не удалось. Четвертого летчика сейчас ищут — о его судьбе ничего неизвестно.

Военный самолет потерпел крушение в поле Красногвардейского района утром в пятницу, 19 апреля. Причиной случившегося, предварительно, стала техническая неисправность. В сети опубликовали кадры предположительного момента падения судна. На них видно падающий Ту-22М3, который горит в воздухе.