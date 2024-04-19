Глава Ставрополья привел новые подробности об экипаже упавшего Ту-22М3

Глава Ставрополья Владимиров: третий член экипажа Ту-22М3 погиб, четвертого ищут

Третий член экипажа упавшего на Ставрополье российского военного самолета Ту-22М3 погиб, поиски четвертого по-прежнему продолжаются. Эти подробности привел губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Таким образом Владимиров частично подтвердил информацию об одном погибшем, которая ранее появилась в российских новостных Telegram-каналах. Из его сообщения следует, что число погибших может увеличиться до двух.

Сообщения о крушении военного самолета в Ставропольском крае поступили утром в пятницу, 19 апреля. В качестве возможной причины авиакатастрофы была названа техническая неисправность.

Как рассказали в Минобороны, на борту бомбардировщика не было боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности и не стал причиной разрушений на земле.