Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 19 апреля 2024Россия

Стала известна судьба четвертого члена экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3

112: члена экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3 нашли без признаков жизни

Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

Четвертого члена экипажа военного самолета Ту-22М3, который потерпел крушение в Ставропольском крае, нашли без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 нашла поисковая группа. Других подробностей об этом не приводится.

Дополнение: «112» после публикации заметки уточнил, что найденным без признаков жизни оказался третий летчик. Четвертого члена экипажа еще ищут.

Минобороны ранее сообщало, что всего в военном самолете находились четыре человека, троих из них эвакуировали с мечта ЧП и отправили в больницы. Тогда в оборонном ведомстве заявляли о пропаже еще одного, четвертого, члена экипажа.

Военный самолет потерпел крушение в поле Красногвардейского района утром в пятницу, 19 апреля. Причиной случившегося, предварительно, стала техническая неисправность. В сети опубликовали кадры предположительного момента падения судна. На них видно падающий Ту-22М3, который горит в воздухе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный самолет упал на Ставрополье, один член экипажа пропал. Что стало причиной крушения?

      Глава Ставрополья привел новые подробности об экипаже рухнувшего Ту-22М3

      Трамп потребовал от Европы больше денег для Украины

      Бывший вице-президент США предупредил об угрозе НАТО со стороны России

      Работник подмосковных домов престарелых надругался над 71-летней пенсионеркой

      Ани Лорак призвали выдать российский паспорт

      Россияне устроили митинг с криками «Домой!» в аэропорту Дубая

      В Москве подешевел один тип жилья

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема прогулялась по саду в майке без бюстгальтера

      Стала известна судьба четвертого члена экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше