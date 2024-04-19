Стала известна судьба четвертого члена экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3

112: члена экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3 нашли без признаков жизни

Четвертого члена экипажа военного самолета Ту-22М3, который потерпел крушение в Ставропольском крае, нашли без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 нашла поисковая группа. Других подробностей об этом не приводится.

Дополнение: «112» после публикации заметки уточнил, что найденным без признаков жизни оказался третий летчик. Четвертого члена экипажа еще ищут.

Минобороны ранее сообщало, что всего в военном самолете находились четыре человека, троих из них эвакуировали с мечта ЧП и отправили в больницы. Тогда в оборонном ведомстве заявляли о пропаже еще одного, четвертого, члена экипажа.

Военный самолет потерпел крушение в поле Красногвардейского района утром в пятницу, 19 апреля. Причиной случившегося, предварительно, стала техническая неисправность. В сети опубликовали кадры предположительного момента падения судна. На них видно падающий Ту-22М3, который горит в воздухе.