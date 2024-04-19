После падения самолета Ту-22М3 на Ставрополье пропал один член экипажа

МО РФ: член экипажа пропал после падения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае

После крушения военного самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае пропал один член экипажа. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

На борту военного самолета, по информации оборонного ведомства, находились четыре человека, троих из которых нашли живыми и эвакуировали. О судьбе четвертого члена экипажа пока ничего неизвестно.

Военный самолет потерпел крушение утром в пятницу, 19 апреля. Причиной случившегося, предварительно, стала техническая неисправность.