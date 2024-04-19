Появились кадры предположительного момента падения самолета Ту-22 на Ставрополье

Опубликованы кадры предположительного момента падения самолета на Ставрополье

В сети появились кадры предположительного момента падения самолета Ту-22М в Ставропольском крае. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадра видно, что падающий самолет горит в воздухе. Также слышны звуки работы его двигателя. Голос за кадром опасается, что военный самолет может упасть на дом.

Самолет потерпел крушение в Красногвардейском округе на Ставрополье утром в пятницу, 19 апреля. О причинах происшествия пока не сообщается. Губернатор также опубликовал кадры с места крушения — на них видны дымящиеся обломки воздушного судна.

Минобороны России впоследствии уточнило, что в российском регионе упал дальний бомбардировщик Ту-22М3. Военный самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи, когда возвращалось на аэродром базирования. Предварительной причиной аварии в ведомстве назвали техническую неисправность. Трех человек, находящихся на судне в момент крушения, нашли, еще одного ищут.