Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:31, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Тиктокера приговорили к шести годам тюрьмы за оскорбления президента

Тиктокера приговорили к шести годам тюрьмы за оскорбления президента Уганды

Фото: James Akena / Reuters

Суд в Уганде приговорил TikTok-блогера Эдварда Авебву к шести годам тюремного заключения за оскорбительные видео про президента страны Йовери Мусевени. Об этом пишет Sahara Reporters.

Отмечается, что 24-летний блогер распространял «вводящий в заблуждение и вредоносный контент» о самом главе государства, а также о его жене и сыне. Он публиковал такие ролики в период между февралем и мартом.

Тиктокер признал вину в содеянном. Тем не менее, судья заявила, что Авебва не проявил должного раскаяния. «Судья обосновала строгость приговора тем, что это необходимо для обеспечения в будущем уважения к президенту, первой леди и их сыну», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Нигерии полицейские ворвались в студию телеканала и в прямом эфире арестовали гостя передачи. Как заверил глава канала, его сотрудники просили полицию позволить им завершить эфир, однако правоохранители к ним не прислушались.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Контрактник открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области и сбежал с автоматом. Есть погибшие

      Грузооборот российских портов снизился

      В России решили ужесточить ответственность за вовлечение детей в преступления

      Песков назвал удары ракетами НАТО по России опасным витком эскалации конфликта

      Подполье заявило о замене военных ВСУ заключенными в двух областях

      Следователи назвали месть основной причиной стрельбы в Белгородской части

      Тиктокера приговорили к шести годам тюрьмы за оскорбления президента

      В Японии предрекли России высокую цену за украинский конфликт

      Tesla перенесет презентацию своей главной разработки

      В Раде допустили возможность мобилизации ограниченно годных украинцев моложе 25 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше