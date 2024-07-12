Топ-менеджера российской компании отправили под домашний арест

Замглавы «Газпром газораспределение Белгород» отправили под домашний арест

В Белгороде суд отправил под домашний арест заместителя гендиректора по строительству и инвестициям компании «Газпром газораспределение Белгород» Александра Белоусова за получение взятки на сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС

Топ-менеджер обвиняется по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Преступление выявили сотрудники ФСБ.

По версии следствия, с мая 2023 года по июль 2024 года Белоусов получил от гендиректора подрядной компании первый транш от взятки в размере 27 миллионов рублей, обещая принять строительно-монтажные работы, подписать акты и справки об их стоимости, а также ускорить процедуру оплаты.

На допросе задержанный признал вину и дал признательные показания.