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14:54, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Ударившего подростка чеченского блогера лишили водительских прав

Суд лишил чеченского блогера Асхаба Тамаева водительских прав на два месяца

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Популярного чеченского блогера Асхаба Тамаева, который ранее попал в скандал из-за того, что ударил подростка, на два месяца лишили водительских прав. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

В отношении Тамаева были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке. Суд признал блогера виновным и по каждому протоколу назначил наказание в виде лишения водительских прав на один месяц.

Как уточняет Shot, Тамаев должен был поставить на учет свой автомобиль Rolls Royce Cullinan в течение десяти дней после покупки, однако не сделал этого.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Нина Останина призвала отписаться от Тамаева на фоне скандала с пощечиной подростку. Поступок блогера также осудила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Позднее в сети появился ролик, в котором Тамаев и подросток помирились.

Вызвавшее возмущения видео с блогером было снято у делового центра «Москва-Сити» и опубликовано во вторник, 9 июля. В ролике Тамаев дал пощечину подростку, который что-то крикнул ему. По словам очевидцев, юноша сказал «это моя машина», тем самым пародируя популярную фразу Тамаева, ставшую мемом.

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      Маргарита Щигарева
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