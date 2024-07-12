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09:45, 12 июля 2024Бывший СССР

Украинский дипломат подала в отставку после скандала с выездом мужа за границу

Украинский дипломат Джапарова подала в отставку после скандала с мужем
Эмине Джапарова

Эмине Джапарова. Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Бывший первый заместитель министра иностранных дел и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова написала заявление об отставке после скандала, связанного с выездом за границу ее мужа Геннадия Боголюбова, передает ТАСС.

«Я приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Кулебы», — написала Джапарова.

События, связанные со своей семьей, бывший дипломат назвала «несправедливыми и манипулятивными», а закон она, по ее словам, не нарушала и служебное положение в личных интересах не использовала.

Ранее стало известно, что Геннадий Боголюбов, партнер украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и бывший совладелец Приватбанка, бежал с Украины по поддельным документам. При этом уточняется, что бизнесмену 62 года, он не подлежит мобилизации и запрету на выезд из-за нее. Возможной причиной его отъезда называют дело Приватбанка.

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      Валентин Карант
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