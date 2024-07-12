В Британии назвали лучший момент для переговоров России и Украины

Британский академик Саква: сейчас лучший момент для переговоров России и Украины

Для старта переговоров между Россией и Украиной нет лучшего момента, чем прямо сейчас. Об этом заявил британский академик Ричард Саква, сообщает РБК.

Профессор отметил, что президентские выборы в США могут негативно отразиться на российско-украинских переговорах, однако в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа шансы на мир выше.

«Рано или поздно всем сторонам придется начать переговоры, если только не вспыхнет третья мировая война и не будет разрушен весь европейский континент, что вполне возможно, если эта эскалация и безумие продолжатся. Сейчас Украине передадут F-16, и кто знает, что будет дальше», — подчеркнул он.

Ранее Саква призвал направить индийских миротворцев на Украину. По его словам, в случае если Москва и Киев смогут договориться о прекращении огня, миротворцы из Индии могли бы развернуть мониторинговую миссию.