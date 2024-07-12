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10:25, 12 июля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о волне попыток суицида среди солдат ВСУ

Советник главы ДНР Гагин: в рядах ВСУ наблюдается волна попыток суицида

Фото: Alina Smutko / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается волна попыток суицида среди мобилизованных. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что украинские солдаты осознают бесперспективность ведения боевых действий на стороне Киева. Гагин также отметил, что сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) дано распоряжение забирать у мобилизованных ремни и шнурки, чтобы они не могли использовать их для сведения счетов с жизнью.

«Если говорить о кадровом голоде, кризисе призывного ресурса, то на Украине он присутствует. Люди понимают, что они не хотят, что им не за кого и не за что воевать. Это осознание приходит и к гражданским, и к военным. И вот сейчас, например, прошла волна суицида среди тех, кого мобилизовали», — рассказал он. При этом, по словам советника главы ДНР, Киев не может заменить регулярную армию наемниками, так как на это не хватит кадров.

Ранее Гагин сообщил, что ВСУ регулярно применяют отравляющие вещества в зоне специальной военной операции. Он отметил, что несколько раз сталкивался с отравляющими веществами: в Мариуполе, Артемовске (украинское название — Бахмут) и в районе Горловки.

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      Александр Курбатов
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