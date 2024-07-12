В граничащем с Украиной российском регионе введут пропускную систему для граждан

Херсонский губернатор Сальдо сообщил о вводе пропускной системы близ границы

На территории Каховского округа Херсонской области доступ гражданских в 15-километровую приграничную зону будет осуществляться по пропускам. Такие меры анонсировал губернатор российского региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«На встрече с главой Каховского муниципального округа Павлом Филипчуком обсудили введение в действие Указа от 08 июля 2024 года об особом режиме пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне», — написал чиновник.

По его словам, подобные меры начнут внедрять с 1 августа. До 31 августа 2024 года правило поочередно распространят на все округа, находящиеся в 15-километровой приграничной зоне.

Ранее Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили попытки переправиться на левый берег Днепра после провала в Крынках. Он подчеркнул, что украинские военные заметно утратили активность. Бойцы ВСУ не пытаются высадиться на левобережье крупными группами.