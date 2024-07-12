В Херсонской области рассказали о действиях ВСУ в регионе

Сальдо: ВСУ не переправляются на левый берег Днепра после провала в Крынках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили попытки переправиться на левый берег Днепра после провала в Крынках. О действиях ВСУ в Херсонской области рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что украинские военные заметно утратили активность. Бойцы ВСУ не пытаются высадиться на левобережье крупными группами, добавил Сальдо. «Враг выброшен с левобережья, бои переместились на острова», — сообщил глава региона.

Ранее российские военнослужащие уничтожили на правом берегу Днепра замаскированные позиции ВСУ. Как отмечалось, украинские войска были поражены артиллеристами батареи гаубиц Д-30.

В конце мая Сальдо сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра было зачищено от разрозненных групп ВСУ, боестолкновения перекинулись на островную зону. При этом он заявлял, что украинские войска уменьшили, но не прекратили полностью действия в дельте реки.