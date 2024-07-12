В ЛНР рассказали о переброске ВСУ на кременское направление для ударов по гражданским

Марочко: группу ВСУ бросили на кременское направление для ударов по гражданским

Группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили на кременское направление для нанесения ударов дронами по гражданским лицам и инфраструктуре. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На сватовско-кременском участке выявлена работа группы украинских боевиков, в задачи которой входит наносить огневые поражения при помощи ударных дронов по гражданским объектам, инфраструктуре, мирному населению», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что целью переброски группы является запугивание населения, проживающего на российской прифронтовой территории на глубине до 20 километров.

Ранее Марочко назвал скорость ежедневного продвижения Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. По его словам, Российская армия на разных участках фронта продвигается на один километр ежедневно.