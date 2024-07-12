В Одессе снова подожгли два автомобиля военнослужащих ВСУ

Два автомобиля военнослужащих ВСУ подожгли в Одессе

В Одессе ночью неизвестные сожгли два автомобиля военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает украинское издание «Новости.Live».

Как отмечается, инцидент произошел на улице Радостная на юге города. Других подробностей издание на сообщило.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании женщины, якобы устроившей поджог автомобиля. Помимо этого, она, по заверению СБУ, планировала следом подпалить здание территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Ей грозит пожизненное заключение.