В Перми начали искать выбросившую в мусор чемодан с телом ребенка россиянку

В Перми силовики ищут россиянку, выбросившую в мусор чемодан с телом ребенка

В Перми сотрудники правоохранительных органов начали розыск неизвестной россиянки, выкинувшей на мусорную свалку чемодан с телом ребенка. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, страшную находку нашли среди мусора, когда открыли чемодан. На теле лежавшего внутри мальчика были множественные колото-резаные раны и следы удушения. Силовики начали розыск подозреваемой, выяснилось, что женщина попала на записи городских камер наблюдения. Удалось рассмотреть, как она идет с чемоданом по ночному городу.

Личность подозреваемой устанавливают, розыск продолжается.

27 июня сообщалось, что в Приморском крае дети нашли чемодан с телом мужчины.