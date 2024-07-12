Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 12 июля 2024Силовые структуры

В Перми начали искать выбросившую в мусор чемодан с телом ребенка россиянку

В Перми силовики ищут россиянку, выбросившую в мусор чемодан с телом ребенка

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Перми сотрудники правоохранительных органов начали розыск неизвестной россиянки, выкинувшей на мусорную свалку чемодан с телом ребенка. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, страшную находку нашли среди мусора, когда открыли чемодан. На теле лежавшего внутри мальчика были множественные колото-резаные раны и следы удушения. Силовики начали розыск подозреваемой, выяснилось, что женщина попала на записи городских камер наблюдения. Удалось рассмотреть, как она идет с чемоданом по ночному городу.

Личность подозреваемой устанавливают, розыск продолжается.

27 июня сообщалось, что в Приморском крае дети нашли чемодан с телом мужчины.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности о родителях 16 освобожденных из квартиры садистов детей

      Стало известно о наступлении ВС России на времевском направлении

      В МИД прокомментировали ядерную доктрину России

      В Одесской области военком набросился на женщину и инвалида-колясочника

      Япония заявила России протест из-за визита на спорные территории

      ВСУ атаковали дом со своими сослуживцами

      Россиянка попыталась замаскировать под пирожные легально вывозимый за границу товар

      Работодатели стали соблазнять сотрудников кондиционерами

      В Совфеде призвали не обманываться словами Байдена об ударах ВСУ по России

      В Британии назвали лучший момент для переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше