Дети нашли чемодан с телом мужчины в российском поселке

В Приморье дети нашли чемодан с телом убитого мужчины

В Приморском крае дети нашли чемодан с телом мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, чемодан был выловлен в реке Вторая Речка в поселке Казарма Надеждинского района. На голове у мужчины, личность которого пока не установлена, был полиэтиленовый пакет.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Проводится экспертиза для установления причин случившегося.

Ранее мужское тело нашли под вагоном пассажирского поезда Воркута — Новороссийск, опрокинувшегося в Коми. Всего в поезде находилось 232 пассажира, порядка 70 из которых пострадали.