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07:40, 27 июня 2024Силовые структуры

Мужское тело нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми

СК: тело мужчины обнаружили под вагоном поезда, опрокинувшегося в Коми

Фото: Global Look Press

Мужское тело нашли под вагоном пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск, опрокинувшегося в Коми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Тело обнаружили при осмотре места происшествия.

О сходе с рельсов поезда стало известно ранее, 26 июня. ЧП произошло на перегоне Инта-Угольный. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, девять из них перевернулись. В поезде находилось 232 пассажира.

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      Илона Палей
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