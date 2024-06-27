Мужское тело нашли под вагоном сошедшего с рельсов поезда в Коми

СК: тело мужчины обнаружили под вагоном поезда, опрокинувшегося в Коми

Мужское тело нашли под вагоном пассажирского поезда Воркута — Новороссийск, опрокинувшегося в Коми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Тело обнаружили при осмотре места происшествия.

О сходе с рельсов поезда стало известно ранее, 26 июня. ЧП произошло на перегоне Инта-Угольный. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, девять из них перевернулись. В поезде находилось 232 пассажира.