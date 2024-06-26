70 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в районе Коми

ТАСС: число пострадавших при крушении поезда в Коми составляет около 70 человек

Число пострадавших при крушении пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Республике Коми составляет около 70 человек. Об этом сообщили ТАСС в региональных правоохранительных органах.

Предположительно, минимум пять из них могут находиться в тяжелом состоянии. К месту аварии с железнодорожным составом уже вылетели три вертолета.

Вся санавиация отправляется с реанимационными бригадами, подчеркнули в республиканском Минздраве.

В свою очередь «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, сообщило о 50 пострадавших в Коми.

До этого по факту крушения пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Республике Коми возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Об инциденте с железнодорожным составом в российском регионе стало известно вечером 26 июня. ЧП произошло на перегоне Инта-Угольный в Коми. В результате крушения девять вагонов сошли с рельсов.