В Подмосковье сгорел полицейский УАЗ

Возле подмосковного отдела сгорел полицейский УАЗ

В Подмосковье силовики разбираются в обстоятельствах воспламенения полицейского автомобиля. Об этом в пятницу, 12 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, речь об автомобиле марки УАЗ, который загорелся на стоянке возле Колычевского отдела полиции в Коломне. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, является ли пожар случайностью или это следствие умышленного поджога со стороны неизвестного злоумышленника.

17 июня в Оренбургской области задержали 18-летнего студента местного колледжа, подозреваемого в серии поджогов.