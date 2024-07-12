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19:26, 12 июля 2024Силовые структуры

В Подмосковье сгорел полицейский УАЗ

Возле подмосковного отдела сгорел полицейский УАЗ

Фото: Ростислав Кошелев / ТАСС

В Подмосковье силовики разбираются в обстоятельствах воспламенения полицейского автомобиля. Об этом в пятницу, 12 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, речь об автомобиле марки УАЗ, который загорелся на стоянке возле Колычевского отдела полиции в Коломне. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, является ли пожар случайностью или это следствие умышленного поджога со стороны неизвестного злоумышленника.

17 июня в Оренбургской области задержали 18-летнего студента местного колледжа, подозреваемого в серии поджогов.

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      Владимир Седов
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