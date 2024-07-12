В Роскомнадзоре не стали ничего добавлять к информации о сбоях в работе YouTube

Роскомнадзору нечего добавить к данным «Ростелекома» о возможных сбоях у YouTube

В Роскомнадзоре высказались о сообщении «Ростелекома», согласно которому в России возможны сбои в работе YouTube. Об этом пишет RT.

В ведомстве заявили, что им нечего добавить к данным «Ростелекома» о возможных неполадках в работе видеохостинга.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России есть качественные альтернативы YouTube. Он также указал, что на отечественных сервисах отсутствует цензура, с которой пользователи сталкивались на американском видеохостинге.

О том, что в работе YouTube в России могут наблюдаться неполадки, сообщалось в пятницу, 12 июля. В «Ростелекоме» заявили, что сбои у видеохостинга могут возникнуть из-за технических проблем. В компании отметили, что в Google наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика, что может повлиять на качество видео.