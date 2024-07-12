В России решили ужесточить ответственность за вовлечение детей в преступления

Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления

Группа депутатов Госдумы предложила ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления. Об этом сообщает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискаревь в своем Telegram-канале.

Пискарев отметил, что вместе с коллегами они разработали ряд поправок по статьям 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») и 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») УК РФ.

Так, вовлечение детей до 14 лет в совершение преступления станет квалифицирующим признаком. За это фигурантам будет грозить до семи лет колонии. А за вовлечение детей в преступную деятельность по интернету будет грозить до шести лет колонии.