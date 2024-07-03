В Госдуме высказались о возможном запрете на арест одной группы россиян

Депутат Синельщиков раскритиковал идею запретить арестовывать отцов-одиночек

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков раскритиковал идею запретить административный арест мужчин, являющихся единственными родственниками детей до 14 лет. Депутат объяснил «Ленте.ру», что подобные решения должны приниматься правоприменителем с учетом обстоятельств.

Ранее РИА Новости сообщало о внесении в Думу проекта, которым предлагается запретить арест за административные правонарушения для отцов-одиночек с детьми до 14 лет, а также тех, кто является опекунами либо попечителями ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида.

«Я думаю, что специально в законе это прописывать не надо: "до 14 лет", "до 12 лет", "с больной ногой" и так далее. Все эти ситуации должен учитывать правоприменитель, то есть суд, когда решает вопросы, все это должно быть учтено. Этот ребенок может вообще жить отдельно и быть связанным с отцом по формальным моментам, в итоге его нельзя арестовывать», — считает Синельщиков.

Я против таких вещей, это вопросы для правоприменителя. У нас что, вместо судов компьютеры сидят? Зачем мы хотим какую-то программу вложить? Пусть рассматривают целесообразные меры для каждого конкретного случая Юрий Синельщиков первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

О внесении соответствующей инициативы в правительство сообщалось 15 мая. «Подготовленный к внесению в ГД, для получения официального отзыва правительства РФ», — говорилось в документе.