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00:52, 15 мая 2024Россия

В России предложили запретить арестовывать отцов-одиночек

В кабмин внесли законопроект о запрете административного ареста отцов-одиночек

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Законопроект о запрете административного ареста мужчин, являющихся единственными родственниками детей до 14 лет, внесли в правительство. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что под действие изменений попадут не только отцы-одиночки, но и усыновители, попечители и опекуны. Также предлагается запретить арест мужчин, у которых есть дети-инвалиды.

«Подготовленный к внесению в ГД, для получения официального отзыва правительства РФ», — говорится в документе.

Ранее сенаторы Совфеда одобрили законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Нормы затрагивают выборы в федеральные органы государственной власти, а также в органы самоуправления, публичной власти и госвласти регионов.

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      Евгений Силаев
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