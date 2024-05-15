В России предложили запретить арестовывать отцов-одиночек

В кабмин внесли законопроект о запрете административного ареста отцов-одиночек

Законопроект о запрете административного ареста мужчин, являющихся единственными родственниками детей до 14 лет, внесли в правительство. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что под действие изменений попадут не только отцы-одиночки, но и усыновители, попечители и опекуны. Также предлагается запретить арест мужчин, у которых есть дети-инвалиды.

«Подготовленный к внесению в ГД, для получения официального отзыва правительства РФ», — говорится в документе.

Ранее сенаторы Совфеда одобрили законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Нормы затрагивают выборы в федеральные органы государственной власти, а также в органы самоуправления, публичной власти и госвласти регионов.