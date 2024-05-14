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17:28, 14 мая 2024Россия

Совфед одобрил закон о запрете для иноагентов участвовать в выборах

Сенаторы Совфеда одобрили закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сенаторы Совфеда одобрили законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Об этом пишет ТАСС.

6 мая Госдума сразу в двух чтениях приняла поправки в закон о гарантиях избирательных прав и ряд других федеральных законов. Согласно изменениям, к моменту подачи документов в избирком кандидат не должен иметь статус иноагента. Нормы затрагивают выборы в федеральные органы государственной власти, а также в органы самоуправления, публичной власти и госвласти регионов.

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