Совфед одобрил закон о запрете для иноагентов участвовать в выборах

Сенаторы Совфеда одобрили закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах

Сенаторы Совфеда одобрили законопроект, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Об этом пишет ТАСС.

6 мая Госдума сразу в двух чтениях приняла поправки в закон о гарантиях избирательных прав и ряд других федеральных законов. Согласно изменениям, к моменту подачи документов в избирком кандидат не должен иметь статус иноагента. Нормы затрагивают выборы в федеральные органы государственной власти, а также в органы самоуправления, публичной власти и госвласти регионов.