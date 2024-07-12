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12:23, 12 июля 2024Россия

В центре Москвы облили красной краской посольство иностранного государства

В Москве облили красной краской посольство Чехии

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В центре Москвы неизвестные облили красной краской посольство Чехии на улице Юлиуса Фучика. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил корреспондент агентства, на ограде представительства иностранного государства видно большое красное пятно. Помимо этого, краской испачкан турникет.

Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники Росгвардии. Последствия произошедшего убирают рабочие.

Ранее бездомные устроили дебош в посольстве Кении в Москве. Как стало известно, нарушители прогулялись по второму этажу резиденции, осмотрели залы, комнаты, кухню и везде оставили беспорядок. Они также курили в помещениях и съели оставленные сотрудниками посольства продукты. Позже полицейские задержали бездомных, которыми оказались 26-летняя уроженка Тольятти и 53-летний москвич.

ЖЗЛ
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