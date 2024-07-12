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13:28, 12 июля 2024Мир

В Японии предрекли России высокую цену за украинский конфликт

Минобороны Японии: Россия должна заплатить высокую цену за украинский конфликт

Фото: Unsplash

Россия должна заплатить высокую цену за украинский конфликт. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии — Белой книге по обороне.

Минобороны призвало мировое сообщество «не мириться с действиями России». У Москвы, согласно докладу, «не осталось иного выбора, кроме как заплатить высокую цену» за боевые действия.

В Белой книге утверждается, что действия России «подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины», а также пошатнули «сами основы международного порядка, в том числе в Азии».

В докладе японское оборонное ведомство также признало, что Россия способна вести боевые действия длительное время, несмотря на многочисленные санкции.

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      Елизавета Мытарева
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