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05:52, 12 июля 2024Мир

В Японии признали способность России длительное время вести боевые действия

Минобороны Японии: Россия может долго вести боевые действия, несмотря на санкции

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Россия, несмотря на многочисленные санкции против нее, способна вести боевые действия длительное время, говорится в ежегодном докладе министерства обороны Японии — Белой книге по обороне, пишет РИА Новости.

По мнению японских специалистов, несмотря на ограничительные меры Россия может в достаточном количестве производить боеприпасы и вооружения на уровне технологий СССР.

«Россия на протяжении длительного времени сможет продолжать боевые действия», — признали они. Кроме того, в Японии заметили, что Россия в 2023 году смогла нарастить производственные мощности военной промышленности в четыре раза.

Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщало, что западные санкции не смогли повлиять на производство оружия в России, которой удалось даже нарастить объемы создаваемой продукции.

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      Марина Совина
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