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14:27, 26 июня 2024Мир

На Западе признали неспособность санкций повлиять на производство оружия в России

NBC: в России выросло производство оружия, несмотря на западные санкции

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Западные санкции не смогли повлиять на производство оружия в России, которой удалось даже нарастить объемы создаваемой продукции. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Согласно отчету, хотя США и их партнеры за последние два года ввели ряд санкций, чтобы ограничить доступ Москвы к ключевым деталям, необходимым для создания оружия, Россия значительно увеличила производство артиллерийских снарядов, крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотников», — отмечает телеканал.

Авторы материала добавили, что для производства боеприпасов для ракет и беспилотников Россия якобы использует импортируемую из-за рубежа микроэлектронику, но меры США и Европы «не смогли заблокировать доступ Москвы к этим электронным компонентам».

24 июня Европейский союз (ЕС) принял 14-й пакет санкций против России. В частности, в документе есть положение о том, что компании ЕС, которые продают товары военного назначения в третьи страны, должны оценивать риски их реэкспорта в Россию.

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      Дарья Устьянцева
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