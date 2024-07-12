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11:09, 12 июля 2024Мир

Великобритания поймала Зеленского на лжи о разрешении Лондона бить ракетами по России

МО Британии опровергло слова Зеленского о разрешении бить ракетами по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство обороны (МО) Великобритании было вынуждено выступить с отдельным уточняющим заявлением о том, что Лондон не давал Украине разрешения бить ее тактическими ракетами Storm Shadow по территории России, и тем самым опровергло слова украинского президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на представителей британского военного ведомства сообщает газета The Telegraph.

«Британия вынуждена уточнить, что не давала Украине разрешения на использование Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, что стало неловким дипломатическим моментом для [нового премьер-министра Великобритании] сэра Кира Стармера», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что Великобритания дала Киеву разрешение использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. До этого он пообещал, что Вооруженные силы Украины не станут использовать переданные западными государствами вооружения для атаки целей на территории РФ.

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      Виктория Кондратьева
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