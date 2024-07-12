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19:40, 12 июля 2024Ценности

Возлюбленная Тимати снялась в распахнутой куртке на голое тело

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица предстала перед камерой в светло-голубом джинсовом костюме, который состоял из надетой на голое тело и распахнутой куртки и брюк. Одежда обнажала часть груди Ивановой.

Модель распустила волосы, примерила золотистые серьги-цепочки и предстала перед камерой без обуви.

В июне Иванова показала сумку из крокодиловой кожи бренда Hermes Birkin за миллионы рублей.

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      Карина Черных
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