Вышел первый трейлер нового «Капитана Америки»

Появился первый трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»

Marvel представила первый трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир». Видео вышло на YouTube-канале киностудии.

Известно, что премьера ленты состоится 14 февраля 2025 года. По сюжету Капитаном Америка стал Сэм Уилсон, ранее известный как Сокол. После событий фильма «Мстители: Финал» Стив Роджерс отдал ему свой щит, и теперь новому главному герою предстоит защищать мир от очередной опасности.

В фильме появился новый герой — президент США Таддеус Громовержец Росс в исполнении актера Харрисона Форда. По сюжету он сможет превращаться в красного Халка, которого показали в конце трейлера.

События фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» происходят после сюжета картины «Дэдпул и Росомаха», премьера которой ожидается в 2024 году.

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