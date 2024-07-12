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00:10, 12 июля 2024Наука и техника

В Windows обнаружили сотню уязвимостей

Bleeping Computer: в июльском обновлении Windows исправили 142 уязвимости

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Специалисты американской корпорации Microsoft выпустили обновления безопасности для ОС Windows. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

В ходе так называемого «вторника обновлений» компания выпустила патчи безопасности для своих операционных систем. Апдейты стали доступны в версиях Windows 11 KB5040442 и Windows 10 KB5040427. В сообщении Microsoft говорится, что специалисты обнаружили и устранили 142 уязвимости и еще 4 уязвимости нулевого дня.

Представители компании заявили, что большая часть уязвимостей — 59 штук — связана с удаленным выполнением кода. Также еще 26 уязвимостей связали с повышением привилегий, 24 — обходом системы безопасности, 17 — проблемой отказа оборудования.

По словам журналистов Bleeping Computer, пять уязвимостей из списка специалисты по безопасности назвали критическими. Все они связаны с процедурой удаленного выполнения кода. Представители Microsoft призвали пользователей обновить ОС на своих компьютерах.

В начале июля корпорация Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 11 22H2. Специалисты фирмы заяаили, что последнее обновление для 22H2 выйдет 8 октября 2024 года, а затем Microsoft перестанет выпускать для ОС какие-либо апдейты.

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      Андрей Ставицкий
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