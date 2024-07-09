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16:23, 9 июля 2024Наука и техника

Названа дата прекращения поддержки популярной версии Windows 11

Microsoft прекратит поддержку Windows 11 22H2 8 октября 2024 года

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 11 22H2. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

В понедельник, 8 июля, на сайте компании появилась информация о том, что поддержка популярной версии Windows 11 завершится через три месяца. 8 октября 2024 года фирма представит последнее обновление для версии 22H2, а затем прекратит поддержку ОС.

Новые правила обслуживания относятся к Windows 11 22H2 Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations, которые выпустили после 20 сентября 2022 года. «После этой даты устройства, работающие под управлением этих редакций, больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные версии, содержащие защиту от новейших угроз безопасности», — заявили представители Microsoft.

Журналисты Bleeping Computer отметили, что многие пользователи ПК уже получили обновление 23H2, которое заменило версию 22H2. Так, Microsoft начала рассылать апдейты для поддерживаемых компьютеров еще в феврале. Специалисты рекомендовали пользователям проверить, соответствует ли их ПК минимальным требованиям для установки 23H2.

В конце июня компания Microsoft включила функцию резервного копирования OneDrive для всех пользователей Windows 11. По словам журналистов издания Neowin, эту функцию можно отключить в настройках системы.

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      Андрей Ставицкий
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