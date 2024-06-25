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16:53, 25 июня 2024Наука и техника

В Windows 11 принудительно включили резервное копирование

Neowin: в Windows 11 без ведома пользователей включили резервное копирование

Фото: Unsplash

Инженеры компании Microsoft включили функцию резервного копирования OneDrive для всех пользователей Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа заметили, что новая опция начала работать в фоновом режиме — причем в компании решили не уведомлять об этом пользователей. Функция OneDrive будут автоматически сохранять хранящиеся данные на облачный сервер, если не отключить ее в настройках.

По словам специалистов, Microsoft предлагала пользователям настроить облачное хранилище с помощью встроенного в ОС сервиса OneDrive. Однако раньше компания рекламировала эту функцию посредством баннеров. С недавнего времени она начала работать по умолчанию.

Авторы Neowin заявили, что резервное копирование данных — очень важная функция. Однако они подчеркнули, что она начинает приносить пользу лишь в случае ее правильной ручной настройки. По словам журналистов, опцию можно отключить через настройки OneDrive. Также пользователи могут просто удалить встроенное в систему приложение.

В середине июня корпорация Microsoft заявила, что компьютеры на базе Windows 10 21H2 нуждаются в срочном обновлении. В этой связи для ПК пользователей системы будут принудительно обновлены до версии 22H2.

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      Андрей Ставицкий
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