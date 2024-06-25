В Windows 11 принудительно включили резервное копирование

Инженеры компании Microsoft включили функцию резервного копирования OneDrive для всех пользователей Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.
Журналисты медиа заметили, что новая опция начала работать в фоновом режиме — причем в компании решили не уведомлять об этом пользователей. Функция OneDrive будут автоматически сохранять хранящиеся данные на облачный сервер, если не отключить ее в настройках.
По словам специалистов, Microsoft предлагала пользователям настроить облачное хранилище с помощью встроенного в ОС сервиса OneDrive. Однако раньше компания рекламировала эту функцию посредством баннеров. С недавнего времени она начала работать по умолчанию.
Авторы Neowin заявили, что резервное копирование данных — очень важная функция. Однако они подчеркнули, что она начинает приносить пользу лишь в случае ее правильной ручной настройки. По словам журналистов, опцию можно отключить через настройки OneDrive. Также пользователи могут просто удалить встроенное в систему приложение.
В середине июня корпорация Microsoft заявила, что компьютеры на базе Windows 10 21H2 нуждаются в срочном обновлении. В этой связи для ПК пользователей системы будут принудительно обновлены до версии 22H2.