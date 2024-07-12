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15:11, 12 июля 2024Мир

Япония заявила России протест из-за визита на спорные территории

МИД Японии заявил протест России из-за визита Трутнева на остров Итуруп

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

МИД Японии заявил протест посольству России в Токио в связи с визитом вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на Итуруп. Об этом со ссылкой на японское дипломатическое ведомство сообщает агентство Kyodo.

«12 числа МИД Японии направил протест посольству России в Японии, заявив, что визит вице-премьера на Северные территории несовместим с позицией японского правительства и неприемлем», — говорится в сообщении.

Ранее правительство Япония назвало Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией. В докладе японского МИД отмечалось, что наибольшую озабоченность в двусторонних отношениях вызывает «вопрос северных территорий», как Токио называет острова.

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      Дмитрий Сотак
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