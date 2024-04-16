Правительство Японии назвало южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Правительство Японии назвало южную часть Курил «незаконно оккупированными» РФ

Правительство Японии назвало южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными» Россией. На формулировку, опубликованную в ежегодном докладе МИД страны под названием «Синяя книга», обращает внимание ТАСС.

Там отмечается, что наибольшую озабоченность в двусторонних отношениях вызывает «вопрос северных территорий», так Токио называет острова.

«Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — говорится в докладе.

МИД Японии заявил о приверженности решению проблемы с этой частью Курильских осторовов и заключению мирного договора с Москвой. Там также указали на приоритет возобновления гуманитарных обменов с этой территорией и посещения их бывшими японскими жителями.

ТАСС утверждает, что японские власти практически не употребляли термин «незаконная оккупация» в отношении Курил во время нахождения на посту бывшего премьер-министра Синдзо Абе, этой фразы не было и в официальных документах.

В феврале премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио стремится к заключению мирного договора с Россией. По его словам, отсутствие решение по вопросу принадлежности северных территорий спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны является прискорбным.