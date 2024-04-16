Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 16 апреля 2024Мир

Правительство Японии назвало южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Правительство Японии назвало южную часть Курил «незаконно оккупированными» РФ

Фото: Pixabay

Правительство Японии назвало южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными» Россией. На формулировку, опубликованную в ежегодном докладе МИД страны под названием «Синяя книга», обращает внимание ТАСС.

Там отмечается, что наибольшую озабоченность в двусторонних отношениях вызывает «вопрос северных территорий», так Токио называет острова.

«Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — говорится в докладе.

МИД Японии заявил о приверженности решению проблемы с этой частью Курильских осторовов и заключению мирного договора с Москвой. Там также указали на приоритет возобновления гуманитарных обменов с этой территорией и посещения их бывшими японскими жителями.

ТАСС утверждает, что японские власти практически не употребляли термин «незаконная оккупация» в отношении Курил во время нахождения на посту бывшего премьер-министра Синдзо Абе, этой фразы не было и в официальных документах.

В феврале премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио стремится к заключению мирного договора с Россией. По его словам, отсутствие решение по вопросу принадлежности северных территорий спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны является прискорбным.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Госдеп назвал условия отказа от контрмер и соблюдения ДСНВ. Что США требуют от России в сфере контроля за вооружениями?

      Курс доллара превысил 94 рубля

      Представители пяти профессий оказались самыми большими изменщиками

      На Украине пожаловались на пророссийскую позицию Индии

      Названа цена самой дешевой комнаты в Москве

      Из-за расправы над мужчиной в центре Москвы возбудили дело

      В трех селах российского региона началась эвакуация из-за опасности подтопления

      В российском регионе нашли обломки летающего объекта

      В Крыму назвали уловкой идею Макрона о перемирии

      Правительство Японии назвало южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше