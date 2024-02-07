Япония подтвердила приверженность к заключению мирного договора с Россией

Премьер Японии Кисида: Токио стремится к мирному договору с Россией

Япония стремится к заключению мирного договора с Россией. Об этом на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий» в Токио заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, сообщает ТАСС.

По его словам, отсутствие решение по вопросу принадлежности северных территорий Японии (южная часть российских Курильских островов) спустя 78 лет после окончания Второй мировой войны является прискорбным. «Но правительство по-прежнему твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора», — подтвердил он.

Кисида подчеркнул, что ухудшение российско-японских отношений произошло из-за начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что российская сторона будет жестко реагировать не любые недружественные выпады со стороны Токио. Она отметила, что после начала СВО курс Токио в отношении Москвы стал недружественным.