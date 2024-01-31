МИД пообещал жестко реагировать на недружественные выпады Японии

Захарова: Россия будет жестко реагировать на недружественные выпады Японии

Москва будет жестко реагировать не любые недружественные выпады со стороны Токио, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на сайте дипведомства.

«На любые новые враждебные выпады японских властей Россия и впредь будет реагировать максимально жесткими, чувствительными для Японии контрмерами с адекватным использованием всех доступных средств», — пообещала дипломат.

По ее словам, после начала российской спецоперации курс Токио в отношении Москвы стал недружественным, в стране «разжигаются русофобские настроения».

Также в ходе брифинга Захарова подчеркнула, что Россия не намерена вести переговоры о заключении мирного договора с Японией.

30 января японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио хочет решения территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, но все равно продолжит политику санкций и поддержку Украины.