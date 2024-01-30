Премьер Японии подтвердил стремление подписать мирный договор с Россией

Кисида: Япония хочет мирного договора с Россией, но продолжит политику санкций

Япония хочет решения территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, но все равно продолжит политику санкций и поддержку Украины. Стремление заключить соглашение с российской стороной подтвердил японский премьер-министр Фумио Кисида в своей программной речи, сообщает ТАСС.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил политик.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси назвал позицию России по Курильским островам несправедливой, поскольку она сводится к тому, что «территориальный спор» по южной части архипелага закрыт.

При этом замминистра иностранных дел России Андрея Руденко в беседе с послом Японии Акирой Муто подчеркнул, что деструктивные шаги Токио усугубляют деградацию отношений с Москвой. Дипломат добавил, что японская сторона порождает серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.