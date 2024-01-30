Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 30 января 2024Мир

Премьер Японии подтвердил стремление подписать мирный договор с Россией

Кисида: Япония хочет мирного договора с Россией, но продолжит политику санкций
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Rodrigo Reyes Marin/Pool via Reuters

Япония хочет решения территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, но все равно продолжит политику санкций и поддержку Украины. Стремление заключить соглашение с российской стороной подтвердил японский премьер-министр Фумио Кисида в своей программной речи, сообщает ТАСС.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил политик.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси назвал позицию России по Курильским островам несправедливой, поскольку она сводится к тому, что «территориальный спор» по южной части архипелага закрыт.

При этом замминистра иностранных дел России Андрея Руденко в беседе с послом Японии Акирой Муто подчеркнул, что деструктивные шаги Токио усугубляют деградацию отношений с Москвой. Дипломат добавил, что японская сторона порождает серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина рассказала об избежавшей «жесткой посадки» мировой экономике

      Известная 58-летняя модель снялась в бикини перед операцией на бедре

      В Госдуме заявили о сборе персональных данных россиян иностранными спецслужбами

      Оголившегося перед сотрудниками ФСБ россиянина осудили

      Центробанк предсказал будущее цен на жилье

      В США рассказали о способности России глушить ATACMS

      В США предупредили о мощной реакции Белого дома на атаку дронов в Иордании

      Стало известно о размещении ВСУ артиллерии в жилых кварталах

      В Крыму ответили на слова Борреля о «свете в конце тоннеля» по Украине

      Молодая россиянка расправилась с помощью клинка с участником СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше