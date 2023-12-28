В МИД РФ рассказали о деградации отношений с Японией

МИД РФ: деструктивные шаги Токио усугубляют деградацию отношений с Россией

Деструктивные шаги Токио усугубляют деградацию отношений с Россией. Об этом сказано в сообщении российского МИД о беседе замминистра Андрея Руденко с послом Японии в России Акира Муто.

«С российской стороны указано на продолжающиеся деструктивные шаги администрации премьер-министра Фумио Кисиды, усугубляющие деградацию отношений», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что японская сторона порождает серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси заявил, что позиция России по Курильским островам является несправедливой, так как сводится к тому, что «территориальный спор» по южной части архипелага закрыт. Таким образом он отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова, что все территориальные споры России урегулированы.