В Японии назвали несправедливой позицию России по Курильским островам

Генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси счел позицию РФ по Курилам несправедливой

Позиция России по Курильским островам является несправедливой, так как сводится к тому, что «территориальный спор» по южной части архипелага закрыт. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров (правительства) Есимаса Хаяси, комментируя слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, передает ТАСС.

«Территориальный вопрос Японией и Россией не решен, и поэтому велись переговоры о мирном соглашении. (...) Правительство будет твердо придерживаться позиции по поводу решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения», — сообщил политик.

По его мнению, причиной прекращения консультаций о мирном договоре стали действия Москвы в отношении Киева, а не антироссийские санкции. Как полагает Есимаса, подобными действиями Россия «пытается перекладывать ответственность на Японию».

Ранее Лавров в эфире программы «Большая игра» заявил об отсутствии территориальных споров с какими-либо странами.

Также в ходе интервью Лавров заявил о правдоподобности версии о возможном подрыве западными спецслужбами газопроводов «Северный поток». Он также отметил, что подрыв мог быть совершен группой спецназа одной из стран Запада с применением аппаратов, позволявших погружаться на 250 метров.