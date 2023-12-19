Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 19 декабря 2023Мир

В Японии назвали несправедливой позицию России по Курильским островам

Генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси счел позицию РФ по Курилам несправедливой

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Позиция России по Курильским островам является несправедливой, так как сводится к тому, что «территориальный спор» по южной части архипелага закрыт. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров (правительства) Есимаса Хаяси, комментируя слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, передает ТАСС.

«Территориальный вопрос Японией и Россией не решен, и поэтому велись переговоры о мирном соглашении. (...) Правительство будет твердо придерживаться позиции по поводу решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения», — сообщил политик.

По его мнению, причиной прекращения консультаций о мирном договоре стали действия Москвы в отношении Киева, а не антироссийские санкции. Как полагает Есимаса, подобными действиями Россия «пытается перекладывать ответственность на Японию».

Ранее Лавров в эфире программы «Большая игра» заявил об отсутствии территориальных споров с какими-либо странами.

Также в ходе интервью Лавров заявил о правдоподобности версии о возможном подрыве западными спецслужбами газопроводов «Северный поток». Он также отметил, что подрыв мог быть совершен группой спецназа одной из стран Запада с применением аппаратов, позволявших погружаться на 250 метров.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР сообщили об оставлении ВСУ своих позиций в районе Новомихайловки

      Стало известно об активных переговорах России с Китаем по «Силе Сибири-2»

      Российский сериал обошел «Черное зеркало» в рейтинге Netflix

      В Сербии протестующие напали на сотрудников избиркома

      Невнимательность мужа принесла женщине 50 тысяч долларов

      Открывшего стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи россиянина задержали

      Задержан участвовавший в нападении на дагестанский район член банды Басаева

      В Европе высказались о сценарии прекращения огня на Украине на условиях России

      Джейсон Момоа рассказал о диете перед съемками «Аквамена 2»

      В Москве расширили программу помощи семьям пациентов детских больниц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости