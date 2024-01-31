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14:12, 31 января 2024Мир

Захарова отвергла возможность переговоров о мирном договоре с Японией

Захарова: Россия не намерена вести переговоры о мирном договоре с Японией

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия не намерена вести переговоры о заключении мирного договора с Японией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Москва отвергла такую возможность из-за недружественного курса Токио, «культивирующего русофобию». «Из этого мы и исходим. Подчеркну, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России», — констатировала она.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия будет жестко реагировать на любые недружественные выпады со стороны Японии, учитывая тот факт, что Токио присоединилось к антироссийским санкциям, а у дальневосточных рубежей России наращивается военная активность с Североатлантическим альянсом.

Ранее Захарова призвала Запад не приписывать Москве свои нездоровые фантазии о России. Она также посоветовала европейским странам уточнять, что они высказывают свою точку зрения, когда рассказывают о намерении российской стороны начать войну с НАТО.

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      Дарья Балацкая
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