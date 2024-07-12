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17:36, 12 июля 2024Бывший СССР

Западу посоветовали подтянуть некоторые стандарты до уровня стран СНГ

Кочанова: Западу нужно подтянуть избирательные стандарты до уровня стран СНГ

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Западным государствам нужно подтянуть избирательные стандарты до уровня стран СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, передает ТАСС.

«Начните с себя и приведите свои избирательные системы хотя бы к стандартам наших стран, которые входят в СНГ и ОДКБ», — посоветовала она странам Запада.

Кочанова подчеркнула, что деструктивные силы, пытающиеся противостоять эффективному развитию Белоруссии, представляют угрозу развитию многих государств. По ее словам, позиция Минска не изменится: вмешиваться в дела суверенных государств является недопустимым.

Ранее министр информации Белоруссии Марат Марков заявил, что Минск и Москва проигрывают в информационном поле Западу из-за отсутствия собственных ресурсов. Он добавил, что телевидение в РФ и республике выполняет свою роль, имея достаточный охват, но это является лишь частью инфополя.

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      Кристина Есикова
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