Кочанова: Западу нужно подтянуть избирательные стандарты до уровня стран СНГ

Западным государствам нужно подтянуть избирательные стандарты до уровня стран СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, передает ТАСС.

«Начните с себя и приведите свои избирательные системы хотя бы к стандартам наших стран, которые входят в СНГ и ОДКБ», — посоветовала она странам Запада.

Кочанова подчеркнула, что деструктивные силы, пытающиеся противостоять эффективному развитию Белоруссии, представляют угрозу развитию многих государств. По ее словам, позиция Минска не изменится: вмешиваться в дела суверенных государств является недопустимым.

Ранее министр информации Белоруссии Марат Марков заявил, что Минск и Москва проигрывают в информационном поле Западу из-за отсутствия собственных ресурсов. Он добавил, что телевидение в РФ и республике выполняет свою роль, имея достаточный охват, но это является лишь частью инфополя.