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17:06, 12 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о проигрыше Москвы и Минска в информационном пространстве

Министр информации Белоруссии: Минск и Москва проигрывают Западу в инфополе
Марат Марков

Марат Марков. Кадр: Телеканал ОНТ / YouTube

Минск и Москва проигрывают в информационном поле Западу из-за отсутствия собственных ресурсов. Такое заявление сделал министр информации Белоруссии Марат Марков, передает ТАСС.

«Мы тот же YouTube должны, в конце концов, замещать. У нас россияне создали в свое время прекрасный ресурс Rutube», — заявил Марков. По его словам, Россия и Белоруссия должны занять доминирующее положение в информационном пространстве.

Он добавил, что телевидение в России и Белоруссии выполняет свою роль, имея достаточный охват, но это является лишь частью инфополя. «То, что происходит на сегодняшний день в интернете, и почему средства массовой коммуникации, как правило, зависят не от нас, к сожалению, вот этот вопрос, на мой взгляд, требует особого внимания», — отметил министр.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что российская сторона заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных гражданских самолетов. По его словам, это полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленного сотрудничества в Союзном государстве.

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